Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de rakibi Barcelona

Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya konuk oluyor.



Palau Blaugrana'da oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe Beko'da Nemanja Bjelica sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Nikola Mirotic'in uzun süreli sakatlığı bulunuyor.



İki takım da son maçlarını kazandı



Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 28 Ekim Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'e konuk oldu. Sarı lacivertliler sahadan 79-88'lik galibiyetle ayrılarak beşte beş yaptı.



Barcelona, bu sezon EuroLeague'de oynadığı beş maçta üç galibiyet aldı. İspanyol ekibi son olarak 28 Ekim Cuma günü konuk ettiği Emporio Armani Milano'yu 74-56 mağlup etti.



Aralarındaki maçlar



Fenerbahçe Beko, Barcelona'yla EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 10 galibiyet elde etti.



Geçen sezon Euroleague'de karşı karşıya geldikleri ilk karşılaşmada Fenerbahçe Beko sahasında 74-76'lık mağlubiyet yaşarken deplasmanda ise rakibine 88-67 mağlup oldu.



