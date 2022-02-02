Fenerbahçe Beko, Milan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 25. haftasında AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Milan deplasmanında
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02 Şubat 2022 11:02
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

İtalya'nın Milano şehrindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. AX Armani Exchange Milan ise yaptığı 21 müsabakanın 15'ini kazanırken, 6'sını kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İtalyan ekibi, 68-43'lük skorla kazanmıştı.

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