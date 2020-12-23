Fenerbahçe Beko, kötü seriye 'DUR' dedi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti. Fenerbahçe maçı 84-77 kazandı.
Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 9. maçla beraber kötü seriye son verdi.
Fenerbahçe'de Vesely 17 sayı, Pierre 14 sayıyla galibyette başrol oynadı.
Detaylar birazdan...
Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 9. maçla beraber kötü seriye son verdi.
Fenerbahçe'de Vesely 17 sayı, Pierre 14 sayıyla galibyette başrol oynadı.
Detaylar birazdan...