Fenerbahçe Beko, kötü seriye 'DUR' dedi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırladı.

Haber; AA
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Fenerbahçe Beko, kötü seriye 'DUR' dedi
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23 Aralık 2020 22:29
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti. Fenerbahçe maçı 84-77 kazandı. 

Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 9. maçla beraber kötü seriye son verdi. 

Fenerbahçe'de Vesely 17 sayı, Pierre 14 sayıyla galibyette başrol oynadı.

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