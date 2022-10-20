Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kayıpsız

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında Valencia'yı 79-77 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 4'te 4 yaptı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kayıpsız
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20 Ekim 2022 22:38
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, salondan 79-77 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla oynadığı 4. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 8, Hayes-Davis 17, Pierre 2, Motley 16, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Edwards 2, Jekiri 2, Guduric 10, Booker 2

Valencia Basket: Claver 7, Puerto 7, Prepelic 4, Jones 16, Dubljevic 13, Harper 5, Pradilla 3, Lopez-Arostegui 5, Van Rossom 10, Radebaugh 2, Alexander 5

1. periyot: 20-25

Devre: 34-43

3. periyot: 60-58

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