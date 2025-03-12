Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Asvel'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 13 Mart Perşembe günü LDLC Asvel takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Asvel'i konuk edecek
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12 Mart 2025 13:03

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'nin 29. haftasında 13 Mart Perşembe günü Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. 

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor. 

Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor. 

Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı.

 

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