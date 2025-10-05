Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması: Brandon Boston Jr.

Fenerbahçe Beko'dan, Zalgiris maçında sakatlanan Brandon Boston Jr.'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Sarı-Laciverliler, Brandon Boston Jr.'ın sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Oyuncumuz Brandon Boston Jr, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir.
Brandon Boston Jr.'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."
BİRKAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK
23 yaşındaki basketbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
