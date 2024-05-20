Fenerbahçe Beko'dan eski oyuncusuna dev kontrat

Fenerbahçe Beko eski oyuncusu Lorenzo Brown'a 2 milyon euroluk bir kontrat önermeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Beko'dan eski oyuncusuna dev kontrat
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20 Mayıs 2024 16:59
Bu sezon gösterdiği performanla EuroLeague Final-Four'una kalan Fenerbahçe Beko bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.

2 MİLYONLUK KONTRAT

Sportando'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko eski oyuncusu Lorenzo Brown'ı tekrardan kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında Maccabi Tel-Aviv ile iyi bir performans sergileyen Lorenzo Brown'ın şu anki kazancı 800 bin euro. Fenerbahçe Beko'nun ise yıldız guard oyuncusuna 2 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı söylendi.

Lorenzo Brown bu sezon EuroLeague çıktığı maçlarda maç başına 13.2 sayı ve 6.1 asistlik skor katkısı sağladı.

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