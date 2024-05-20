Fenerbahçe Beko'dan eski oyuncusuna dev kontrat

Bu sezon gösterdiği performanla EuroLeague Final-Four'una kalan Fenerbahçe Beko bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.



2 MİLYONLUK KONTRAT



Sportando'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko eski oyuncusu Lorenzo Brown'ı tekrardan kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Haberin detaylarında Maccabi Tel-Aviv ile iyi bir performans sergileyen Lorenzo Brown'ın şu anki kazancı 800 bin euro. Fenerbahçe Beko'nun ise yıldız guard oyuncusuna 2 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı söylendi.



Lorenzo Brown bu sezon EuroLeague çıktığı maçlarda maç başına 13.2 sayı ve 6.1 asistlik skor katkısı sağladı.





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