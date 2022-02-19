Fenerbahçe Beko'da Pierria Henry, 3 hafta yok

Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef maçında sakatlık yaşayan Pierria Henry'nin son durumunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da Pierria Henry, 3 hafta yok
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19 Şubat 2022 15:24
Fenerbahçe Beko'da Galatasaray Nef maçında sakatlanan Pierria Henry'nin son durumu açıklandı.

Sarı - lacivertliler, sol dizinden sakatlanan Birleşik Amerikalı oyuncuda iç yan bağ hasarı tespit edildiğini duyurdu.

Başarılı oyun kurucunun tedavisinin 3 hafta süreceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko'nun Birleşik Amerikalı oyuncusu Pierria Henry, 18 Şubat Cuma günü oynanan Galatasaray Nef karşılaşmasında sol dizinden sakatlık geçirmiştir.

Sporcumuzun Acıbadem Bursa Hastanesi'nde bugün çekilen MR'ında iç yan bağ hasarı saptanmıştır.

Pierria Henry'nin durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir."

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