Fenerbahçe Beko'da bir pozitif

Fenerbahçe Beko'da, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."





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