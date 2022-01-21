Fenerbahçe Beko'da bir pozitif

Fenerbahçe Beko'da, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."