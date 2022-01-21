Fenerbahçe Beko'da bir pozitif

Fenerbahçe Beko, bir oyuncunun koranvirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone Ol
Fenerbahçe Beko'da bir pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 14:39
Fenerbahçe Beko'da, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.