Fenerbahçe Beko'da bir imza daha yolda

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yaz döneminde kadrosuna kattığı ve bu sezon takımın en değerli parçalarından birisi haline gelen Nigel Hayes-Davis ile yoluna devam etmek istiyor.



UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME



İtalyan gazeteci Luca D'Alessandro'nun sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre; Sarı lacivertliler, bir yıllık sözleşmesi olan ve yeni anlaşma sağlanmadığı takdirde sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Amerikalı oyuncuya uzun süreli bir kontrat teklifinde bulundu.



ITOUDIS ÇOK GÜVENİYOR



Bu sezon Dimitris Itoudis'in en güvendiği isimlerin başında gelen Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'deki 28.3 dakikalık süre ortalamasıyla takımının en uzun sürede parkede kalan oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Maç başına 1.3 top çalarak bu alanda da liderlik koltuğunun sahibi olan Nigel Hayes, 9.8'lik sayı ortalamasıyla da kadronun Marko Guduric, Johnathan Motley ve Scottie Wilbekin sonrası en skorer ismi.



GUDURIC İMZAYI ATMIŞTI



Fenerbahçe Beko, yakın dönemde Marko Guduric ile de anlaşmaya varmış ve Sırp yıldızla olan beraberliğini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar sürdürecek yeni sözleşmeye imzaları atmıştı.





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