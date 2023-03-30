Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında
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30 Mart 2023 12:54
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 32. haftasında cuma günü İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'yla deplasmanda karşılaşacak.

Bask bölgesinindeki Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 13 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Cazoo Baskonia ise 16 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısı İstanbul'da oynanan maçı Cazoo Baskonia, 76-70 kazanmıştı.

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