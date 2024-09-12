Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i rahat geçti!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji ile oynadığı hazırlık maçını 97-80 kazandı.
İstanbul kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, devreye 45-41 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 78-65 üstün bitiren sarı-lacivertliler, mücadeleden 97-80 galip ayrıldı.
Nigel Hayes-Davis kaydettiği 27 sayıyla Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmada en skoreri oldu.
Mücadeleden önce vefat eden eski basketbolcu İlkan Karaman için saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, devreye 45-41 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 78-65 üstün bitiren sarı-lacivertliler, mücadeleden 97-80 galip ayrıldı.
Nigel Hayes-Davis kaydettiği 27 sayıyla Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmada en skoreri oldu.
Mücadeleden önce vefat eden eski basketbolcu İlkan Karaman için saygı duruşunda bulunuldu.
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