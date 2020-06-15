Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gündem Özel'de konuşacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu'nda bu akşam "Gündem Özel" programına konuk olacak.
Ali Koç'un gündeme dair önemli açıklamalar yapacağı Gündem Özel programı saat 21.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Başkanı'nın, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in son durumu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Ali Koç'un gündeme dair önemli açıklamalar yapacağı Gündem Özel programı saat 21.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Başkanı'nın, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in son durumu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.