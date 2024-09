UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe , sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Christian Burgess (Kendi kalesine) attı. Union Saint-Gilloise'nin tek golü 90+4'te Ross Sykes'tan geldi.Union Saint-Gilloise, Kevin Mac Allister'ın 74. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Fenerbahçe de 90. dakikada Osayi Samuel'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, 90+2. dakikada penaltıda gole izin vermedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu maçla birlikte Avrupa'da rekor kırdı. Portekizli teknik adam, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.Benfica, Porto, Chelsea,, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma, FenerbahçeBu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında hanesine 3 puanı yazdı. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ilk hafta puan alamadı.Fenerbahçe, ligde hafta sonunda Antalyaspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ise gelecek hafta Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki haftada sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurdu.61 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.Union Saint-Gilloise karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Portekizli teknik adam, savunma hattını Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den kurdu.Orta sahada Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues'e şans veren Mourinho, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder'i görevlendirdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görevlendirildi.Sezon başında transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak Mourinho'nun takımda tuttuğu Cengiz, ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.Cengiz Ünder, bu sezon ilk kez Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de oynatıldı.Fenerbahçe'nin file bekçilerinden İrfan Can Eğribayat, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.Diz ağrısı yaşayan İrfan Can'ın yerine 17 yaşındaki genç kaleci Ömer Bircan Camcı kadroya dahil edildi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.Transfer döneminin son bölümünde kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi göstermedi.Taraftarlar, sezon başından beri tüm maçlarda Kadıköy'ün tamamını doldururken, bu maçta yer yer boşluklar dikkati çekti.Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak rakip Union Saint-Gilloise'den geldi. Henüz 2. dakikada Sadiki'nin altıpasa çevirdiği topu Jayden Oosterwolde karşıladı ve çizgiden çıkardı.Union Saint-Gilloise, 17. dakikada yine etkili geldi. Bu dakikada ceza sahasına giren Ivanovic'in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.Fenerbahçe, 26. dakikada öne geçti. Sarı-lacivertli takım, bu dakikada sol kanattan korner kazandı. Cengiz Ünder, bu korneri Szymanski ile paslaşarak kullandı. Szymanski'nin arka direğe kestiği topu Becao indirdi ve Çağlar Söyüncü yakın mesafeden ağlara gönderdi.Fenerbahçe, 36. dakikada rakip kaleyi En-Nesyri ile yokladı. Sağ kanattan Mert Müldür'ün ortasında Faslı futbolcu, zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Bu vuruş dışarıya gitti.Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün attığı golle Union Saint-Gilloise karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.Fenerbahçe, ikinci yarıda Youssef En-Nesyri ile rakip kalede üst üste tehlikeli pozisyonlar buldu.48. dakikada Sebastian Szymanski'nin pasıyla topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşu dışarıya gitti.Faslı golcü, 54. dakikada bu kez kafayla rakip kaleyi yokladı. Kornerden gelen topa iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 65. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Dusan Tadic ve Osayi Samuel oyuna dahil oldu. İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür kenara geldi.Fenerbahçe, 71'de bir kez daha etkili oldu. Youssef En-Nesyri, sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında iyi yükseldi. En-Nesyri'nin kafa vuruşu kaleci Moris'te kaldı.Union Saint-Gilloise, karşılaşmanın 74. dakikasında 10 kişi kaldı. Belçika temsilcisinde Mac Allister, bu dakikada ceza sahasına giren En-Nesyri'ye yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular, Mac Allister'ın müdahalesinin ceza sahasında olduğu yönünde penaltı itirazında bulundu. Fransız hakem Benoit Bastien, serbest vuruş kararında kaldı.Fenerbahçe'de ikinci yarıda önemli pozisyonlar bulan Youssef En-Nesyri, 77'de kenara geldi. Bu dakikada Edin Dzeko oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli takımda Cengiz Ünder de yerini Mert Hakan'a bıraktı.Fenerbahçe, 82. dakikada ikinci golü buldu. Bu dakikada Osayi Samuel'in ceza sahası içinden vuruşu kaleci Moris'ten döndü. Bu top savunmadan Christian Burgess'e çarptı ve ağlara gitti.Union Saint-Gilloise, 90. dakikada Osayi Samuel'in Niang'ı düşürmesi sonrası penaltı kazandı. Oyuna girdikten sonra 87'de sarı kart gören Samuel, penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+2'de penaltıda topun başına Franjo Ivanovic geldi. Dominik Livakovic, Ivanovic'in penaltısında gole izin vermedi.Union Saint-Gilloise, penaltının kaçmasının ardından iki dakika sonra golü buldu. Belçika temsilcisi 90+4'te Ross Sykes'ın attığı golle farkı bire indirdi.Fenerbahçe, kalan kısa dilimde üstünlüğünü korudu ve maçtan galibiyetle ayrıldı.2. dakikada Belçika ekibi tehlikeli geldi. Ivanovic'in pasında sol kanatta topla buluşan Sadiki, son çizgiye inip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına yerden ortasında Rasmussen'den önce Oosterwolde topa müdahale etti. Rodriguez'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı yine Oosterwolde uzaklaştırdı.15. dakikada Becao'nun uzaklaştırmak istediği topu kapan Niang, soldan hareketlenen Sadiki'ye pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.17. dakikada kaleci Moris'in uzun gönderdiği topu Becao ıska geçince meşin yuvarlak Ivanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahasına girip topa sert vurdu. Kaleci Livakovic bu pozisyonda da başarılıydı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.48. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Szymanski, savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.54. dakikada sağdan kazanılan korneri İrfan Can Kahveci kullandı. Ön bölüme doğru hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kale çizgisi üzerindeki Vanhoutte son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.61. dakikada Mac Allister'ın kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken top, penaltı noktası üzerindeki Sadiki'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Livakovic topu kontrol etti.71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada En-Nesyri topa kafayı vurdu. Kaleci Moris gole izin vermedi.74. dakikada Union Saint-Gilloise 10 kişi kaldı. Tadic'in pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, Mac Allister tarafından ceza yayı üzerinde düşürülünce hakem Benoit Bastien, bariz gol şansı değerlendirmesiyle bu futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.90. dakikada Union Saint-Gilloise penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Niang, ceza sahasına girdikten sonra Osayi-Samuel'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterirken, Osayi-Samuel'i de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.90+2. dakikada penaltıda topun başına Ivanovic geçti. Bu futbolcunun sol köşeye doğru vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.ÜlkerBenoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa): Livakovic, Mert Müldür (Dk. 65 Osayi-Samuel), Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred (Dk. 86 Cenk Tosun), Amrabat, İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Tadic), Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), En-Nesyri (Dk. 77 Dzeko)Moris, Castro-Montes, Burgess (Dk. 86 Sykes), Mac Allister, Machida, Sadiki (Dk. 86 Van de Perre), Vanhoutte, Rasmussen (Dk. 70 Boufal), Ivanovic, Niang, Rodriguez (Dk. 61 Khalaili)Dk. 26 Çağlar Söyüncü, Dk. 82 Burgess (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90+4 Sykes (Union Saint-Gilloise)Dk. 74 Mac Allister (Union Saint-Gilliose), Dk. 90 Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe)Dk. 33 Becao, Dk. 55 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 80 Boufal, Dk. 90+6 Vanhoutte (Union Saint-Gilliose)