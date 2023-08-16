Fenerbahçe, Avrupa'da 258. randevusuna çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 98 galibiyet, 104 mağlubiyet yaşadı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 258. randevusuna çıkıyor
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16 Ağustos 2023 14:20
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 257 müsabakada 98 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 338 kez havalandırırken kalesinde ise 368 gol gördü.

- "Kupa 3"te 6. sınav

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 6. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

- Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 5 3 0 2 16 7
TOPLAM 257 98 55 104 338 3
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