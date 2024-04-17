Fenerbahçe atılan gol sayısında Avrupa ikincisi

Fenerbahçe, bu sezon attığı 132 golle Avrupa liglerinde en çok gol atan ikinci takım konumunda yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe atılan gol sayısında Avrupa ikincisi
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17 Nisan 2024 10:24
Son güncelleme 17 Nisan 2024 10:25
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Avrupa'da tüm 1. Lig takımları arasında bütün kulvarlarda en çok gol atan takımlardan biri...

Sarı-Lacivertliler, bu sezon resmi maçlarda attığı 132 golle ikinci sırada bulunuyor. İlk basamakta ise 178 golle Galler temsilcisi TNT yer alıyor.

Fenerbahçe, bu sıralamada Manchester City, Liverpool, PSV Eindhoven ve Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 32 hafta sonunda 85 gole imza attı. 

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