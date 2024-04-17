Fenerbahçe atılan gol sayısında Avrupa ikincisi

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Avrupa'da tüm 1. Lig takımları arasında bütün kulvarlarda en çok gol atan takımlardan biri...
Sarı-Lacivertliler, bu sezon resmi maçlarda attığı 132 golle ikinci sırada bulunuyor. İlk basamakta ise 178 golle Galler temsilcisi TNT yer alıyor.
Fenerbahçe, bu sıralamada Manchester City, Liverpool, PSV Eindhoven ve Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 32 hafta sonunda 85 gole imza attı.
Sarı-Lacivertliler, bu sezon resmi maçlarda attığı 132 golle ikinci sırada bulunuyor. İlk basamakta ise 178 golle Galler temsilcisi TNT yer alıyor.
Fenerbahçe, bu sıralamada Manchester City, Liverpool, PSV Eindhoven ve Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 32 hafta sonunda 85 gole imza attı.