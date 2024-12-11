Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada ve 45. dakikada Inaki Williams kaydetti.
Fenerbahçe'de Mert Müldür, 57. ve 69. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanda kalırken, Athletic Bilbao puanını 16'ya yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde Lyon'u ağırlarken, Athletic Bilbao deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.
Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapan isimlerden Edin Dzeko'yu yedeğe çekerken, Fred de sarı kart cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemedi. UEFA listesinde isimleri bulunmayan Oğuz Aydın ve Filip Kostic de kadroda yer almadı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşısında bu futbolcuların yerlerine En-Nesyri, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Sarı-lacivertli ekip, Athletic Bilbao maçına Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve En-Nesyri ile başladı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemedi.
Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat da Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almadı.
BAKAN BAK VE CEFERIN MAÇI İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin maçı de statta takip etti.
Bakan Bak ve Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününde izledi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla sahalara döndü.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım'da oynanan Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, sonraki 3 lig ve bir UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev alamamıştı.
Bellona Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Slavia Prag müsabakalarında formasında uzak kalan Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao karşılaşmasında kadrodaki yerini aldı.
SAMET'TEN BÜYÜK HATA
Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.
Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.
Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.
ANONSA DA TEPKİ!
Fenerbahçe Stadyumu'nda tepkilerin ardından 17. dakikada, "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa tepki gösterdi.
Maçın 38. dakikasında Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Nico Williams sakatlanarak oyuna devam edemedi. Nico Williams'ın yerine Alex Berenguer oyuna dahil oldu.
KADIKÖY'DE "ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATI
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki ikinci golün ardından, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.
Fenerbahçeli futbolseverler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası içeriye giden takıma da tepki gösterdi.
INAKI WILLIAMS FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 45. dakikasında Bilbao 2-0 öne geçti. Sağ kanattan topu taşıyan Williams, dar açıdan sert bir şut çekti, top üst direkten ağlarla buluştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın devre arasında Samet Akaydin'in yerine Çağlar Söyüncü'yü oyuna aldı.
MERT MÜLDÜR ÖNCE SARI, SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu.
Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.
12 DAKİKA SONRA KIRMIZI
Mert Müldür, 69. dakikada ise Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
"AZİZ YILDIRIM" TEZAHÜRATLARI
Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında da, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada ve 45. dakikada Inaki Williams kaydetti.
Fenerbahçe'de Mert Müldür, 57. ve 69. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanda kalırken, Athletic Bilbao puanını 16'ya yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde Lyon'u ağırlarken, Athletic Bilbao deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.
Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapan isimlerden Edin Dzeko'yu yedeğe çekerken, Fred de sarı kart cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemedi. UEFA listesinde isimleri bulunmayan Oğuz Aydın ve Filip Kostic de kadroda yer almadı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşısında bu futbolcuların yerlerine En-Nesyri, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Sarı-lacivertli ekip, Athletic Bilbao maçına Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve En-Nesyri ile başladı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemedi.
Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat da Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almadı.
BAKAN BAK VE CEFERIN MAÇI İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin maçı de statta takip etti.
Bakan Bak ve Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününde izledi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla sahalara döndü.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım'da oynanan Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, sonraki 3 lig ve bir UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev alamamıştı.
Bellona Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Slavia Prag müsabakalarında formasında uzak kalan Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao karşılaşmasında kadrodaki yerini aldı.
SAMET'TEN BÜYÜK HATA
Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.
Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.
Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.
ANONSA DA TEPKİ!
Fenerbahçe Stadyumu'nda tepkilerin ardından 17. dakikada, "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa tepki gösterdi.
NICO WILLIAMS SAKATLANDI
Athletic Bilbao, Inaki Williams ile 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/b9mj5EL99i
— Sporxtv (@sporxtv) December 11, 2024
Maçın 38. dakikasında Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Nico Williams sakatlanarak oyuna devam edemedi. Nico Williams'ın yerine Alex Berenguer oyuna dahil oldu.
KADIKÖY'DE "ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATI
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki ikinci golün ardından, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.
Fenerbahçeli futbolseverler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası içeriye giden takıma da tepki gösterdi.
INAKI WILLIAMS FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 45. dakikasında Bilbao 2-0 öne geçti. Sağ kanattan topu taşıyan Williams, dar açıdan sert bir şut çekti, top üst direkten ağlarla buluştu.
MOURINHO'DAN MÜDAHALE
Inaki Williams'ın Athletic Bilbao'yu 2-0 öne geçiren golü.pic.twitter.com/sRJuUAGJTL
— Sporxtv (@sporxtv) December 11, 2024
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın devre arasında Samet Akaydin'in yerine Çağlar Söyüncü'yü oyuna aldı.
MERT MÜLDÜR ÖNCE SARI, SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu.
Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.
12 DAKİKA SONRA KIRMIZI
Mert Müldür, 69. dakikada ise Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
"AZİZ YILDIRIM" TEZAHÜRATLARI
Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında da, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Samet Akaydın'ın kısa düşen geri pasına hareketlenen Guruzeta kaleciyle karşı karşıya durumda topu sağdan boş koşu yapan Inaki Williams'a bıraktı. Inaki Williams, topu boş ağlara gönderdi.
27. dakikada Amrabat'ın kaptırdığı topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Guruzeta'nın şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
42. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mert Müldür'ün uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.
45. dakikada Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams'ın dar açıdan şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.
Konuk takım, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
27. dakikada Amrabat'ın kaptırdığı topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Guruzeta'nın şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
42. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mert Müldür'ün uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.
45. dakikada Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams'ın dar açıdan şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.
Konuk takım, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.