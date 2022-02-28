Fenerbahçe, Altay Bayındır ile seri yaptı!

Fenerbahçe, oynadığı 3 maçta 18 isabetli şutun 16'sında gole izin vermeyen Altay Bayındır ile 3'te 3 galibiyet serisi yakaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Altay Bayındır ile seri yaptı!
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28 Şubat 2022 23:13
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, sakatlıktan geri döndükten sonra gösterdiği yüksek performansla sarı lacivertlileri mutlu etti.

Geride kalan 3 lig maçında 18 şutun 16'sını kurtaran Altay, yüzde 88'lik isabet oranına ulaştı ve Kasımpaşa karşısında da galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Kalesinde adeta devleşen Altay Bayındır, 7 net pozisyonda gole izin vermedi.

Özellikle ilk yarının sonunda Umut Bozok'un enfes volesini aynı güzellikte kurtaran Altay Bayındır, 1-1'den sonra da karşı karşıya pozisyonda Jackson Muleka'ya gol izni vermedi.

Altay'ın geri döndüğü 3 lig maçında da kazanan Fenerbahçe, ekim ayından bu yana ilk kez bu seriyi tekrarlayabildi.

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