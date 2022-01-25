Fenerbahçe, Aleksandar Pesic için devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye transfer etmek istediği ancak İstanbul'da kalmayı tercih ettiğini açıklayan Aleksandar Pesic için devreye girdi.



Kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Pesic, "Acun Ilıcalı Bey'e en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Futbol kariyerim boyunca hiç bu kadar profesyonel, özverili, dürüst, enerjik ve karakterli biriyle tanışmadım. Sayın Acun Ilıcalı'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim. Şunu söylemeliyim ki bu günlerde çok şüphelerim oldu ve çok düşündüm. Gerçek bir arkadaşım olduğunu bir kez daha kanıtlayan menajerim bana çok yardımcı oldu. İstanbul'da kalma kararını verdik." açıklamasını yaptı.



İngiltere'ye gitmek istemeyen 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin ilgisine daha olumlu yaklaştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli yöneticiler, VavaCars Fatih Karagümrük ile görüşmelere başlamaya karar verdi. Ancak transfer öncesinde Fenerbahçe'nin kadrodan futbolcu göndermesi gerekiyor.



Sarı-lacivertli takımda Marcel Tisserand'a Fransız ekibi St. Etienne talip olurken, Max Meyer'in sözleşmesini feshetme durumu gündeme geldi.



Kulüplerin anlaşması halinde, VavaCars Fatih Karagümrük'te 21 lig maçında 12 gol atan Sırp futbolcu Aleksandar Pesic, Fenerbahçe'ye imza atacak.





İLGİLİ VİDEO