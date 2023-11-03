Fenerbahçe Alagöz Holding, ligde 9'da 9 yaptı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding evinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-79 mağlup etti.
Fenerbahçe'de Nikola Milic 22 sayı 8 ribaunt ile maçın yıldızlaşan ismi olurken, Tarsus Spor'da Khadijiah Andrea Cave'in 33 sayı 13 ribauntluk performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla birlikte lige 9'da 9 ile başlamış oldu.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mustafa Candemir Tabak, Mustafa Gürhan Soysal
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 7, Howard 15, Alperi Onar 16, Anderson 9, Milic 22, İrem Erdik 2, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 4, Tilbe Şenyürek 15, Merve Yadın 1, Selen İrem Baş, Laksa 9
İlkem Yapı Tarsusspor: Bogicevic, Cave 33, Robinson 8, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 13, Kübra Erat 10, Büşra Akgün 6, Işılay Eğin 4, Yağmur Bul 5
1. Periyot: 35-16
Devre: 59-36
3. Periyot: 82-64
Fenerbahçe'de Nikola Milic 22 sayı 8 ribaunt ile maçın yıldızlaşan ismi olurken, Tarsus Spor'da Khadijiah Andrea Cave'in 33 sayı 13 ribauntluk performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla birlikte lige 9'da 9 ile başlamış oldu.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mustafa Candemir Tabak, Mustafa Gürhan Soysal
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 7, Howard 15, Alperi Onar 16, Anderson 9, Milic 22, İrem Erdik 2, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 4, Tilbe Şenyürek 15, Merve Yadın 1, Selen İrem Baş, Laksa 9
İlkem Yapı Tarsusspor: Bogicevic, Cave 33, Robinson 8, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 13, Kübra Erat 10, Büşra Akgün 6, Işılay Eğin 4, Yağmur Bul 5
1. Periyot: 35-16
Devre: 59-36
3. Periyot: 82-64