Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Bologna

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Bologna
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24 Ocak 2023 15:02
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 10 maçta aldığı 8 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Grupta üst üste 8 maçını da kazanan Fenerbahçe, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 8 takımlı grupta 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk müsabakayı Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda 85-67 kazanmıştı.

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