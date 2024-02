90+6'DA VAR VE PENALTI



Maçın uzatma dakikalarında, Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.

Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanırken goller; 64. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+6'da Michy Batshuayi kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 58. dakikada Jackson Porozo'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 70'e yükseltirken, Kasımpaşa 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Sivasspor'u ağırlayacak.1. (27-70) Fenerbahçe2. (26-69) Galatasaray3. (26-43) Trabzonspor4. (26-43) Beşiktaş5. (27-40) KasımpaşaTrendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede, Sebastian Szymanski'yi kulübeye çeken Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı ise ilk 11'de sahaya sürdü.62 yaşındaki teknik adam kalede Dominik Livakovic'i oynatırken savunmada Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'yi oynattı. Orta sahada Rade Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic'e şans veren Kartal, forvette de Edin Dzeko'ya güvendi.Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Efekan Karayazı, Sebastian Szymanski, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarının başında oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, gösterdiği performansın ardından Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok karşılaşmada formasından uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, ligde tam 24 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik direktör İsmail Kartal, Sebastian Szymanski'yi de 24 maç sonra kenara aldı.Ligin ikinci haftasında oynanan Yılport Samsunspor mücadelesine kulübede başlayıp 85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Polonyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında mücadeleye kulübede başladı.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra riske edilmeyen Fred, maç kadrosuna dahil edilmezken, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel de kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.Osayi-Samuel'in Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü, İrfan Can Kahveci'nin de Rize deplasmanında adale sakatlığı yaşadığı belirtildi.Kulüp her iki futbolcunun sakatlıklarıyla ilgili bilgilendirme yapacak.Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 118 gün sonra kadroya alındı.29 Ekim 2023'te Pendikspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanıp ameliyat edilen futbolcu, uzun süredir takımla birlikte çalışmasına karşın riske edilmeyerek kadroya alınmamıştı.Teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının kadrosuna Becao'yu dahil etti.Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı.Kasımpaşa karşılaşması öncesinde stat çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, şarkılar eşliğinde maç saatini bekledi.Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.Maçın 3. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko'nun pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Cengiz'in kale ağzına gönderdiği topta Dzeko'dan önce son anda savunma topu uzaklaştırdı.Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe inanılmaz bir gol fırsatından yararlanamadı. Tadic'in ortasında arka direkte Dzeko kafayı vurdu, kaleciden seken topu önünde bulan Cengiz Ünder kaleye yaklaşık 1 metre mesafeden topu ağlara gönderemedi.23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Cengiz'in ortasında Djiku'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.Maçın 35. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in sol kanattan ceza alanına çevirdiği topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş, uzak köşeye bir plase denedi. Top direğin hemen yanından auta gitti.Maçın 42. dakikasında Fenerbahçe ceza alanında kafalardan seken topa kafa vuran Kennet Omeruo'nun vuruşunu Livakovic güçlükle kurtardı. Seken topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Tadic'in şutunda çizgi üzerinde topa dokunan Edin Dzeko'nun vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazına rağmen hakem Cihan Aydın, VAR ile görüştü ancak karar değişmedi ve gol geçersiz sayıldı.Maçın 58. dakikasında Kasımpaşa, Jackson Porozo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Aytaç Kara'nın kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Porozo, takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 64. dakikasında Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kaleyi cepheden gören noktadan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 65. dakikada gole çok yaklaştı. Tadic'in sol kanattan ortaya çevirdiği topa kale ağzında dokunan Serdar Dursun topu ağlara gönderemedi.Maçın 80. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tadic'in uzun pasında kaleciden topu kurtaran Batshuayi boş ağlara topu gönderemedi.12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Ali Emre'nin son anda çeldiği top boşta kaldı, Cengiz altı pas içinde zor pozisyonda meşin yuvarlağa dokundu, top üstten dışarıya çıktı.14. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Aytaç gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.23. dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önüne gelen topa Djiku kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic, Kasımpaşa ceza sahasında uygun pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını attı. Mert Hakan'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.42. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışına açılan topu Aytaç Kafa ile kale içine doldurdu, Omeruo'nun kafasıyla dokunduğu topu kaleci Livakovic son anda kurtardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamladı.80. dakikada Fenerbahçe ikinci golüne yaklaştı. Tadic'in Fenerbahçe yarı sahasından, Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol etti. Batshuayi'nin sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.ÜlkerCihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet NarinçLivakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic (Dk. 60 Szymanski), Cengiz Ünder (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (90+1 Zajc), Tadic, Dzeko (Dk. 77 Batshuayi)Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Sadiku (Dk. 78 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Fall (Dk. 86 Rochinha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan)Dk. 58 Porozo (Kasımpaşa), Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+6 Batshuayi (Fenerbahçe)Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 82 Fall, Dk. 90 Thomas (Kasımpaşa), Dk. 54 İsmail Yüksek, Dk. 84 Djiku (Fenerbahçe)