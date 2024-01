Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı.Mücadelenin 45+2. dakikasında sarı kartı bulunan Figueiredo, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 45. dakikada da sarı kartı bulunan Figueiredo, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekipte Keny de 90+3. dakikada itirazları sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Fenerbahçe, Samsunspor beraberliğinin ardından ligde moral buldu. Sarı lacivertli takım ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir ligde son 7 maç sonra mağlup oldu. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 3 beraberlik, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 57'e çıkardı ve bir maçı eksik olan Galatasaray'ın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 27 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise Konyaspor deplasmanına gidecek.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz haftada konuk ettiği Samsunspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Bonucci'nin yerine Serdar Aziz'e, Fred'in yerine ise Krunic'e forma verdi. Kartal mücadeleye şu 11'le çıktı: "Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Cezalı olan Opoku'nun yerine Ousseynou Ba'ya görev verdi. Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Deniz Türüç, Ömer Ali, Berkay, Figueiredo, Piatek."Fenerbahçe'de Ganalı futbolcu Alexander Djiku, Başakşehir maçı kadrosunda yer aldı.Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından Alexander Djiku, İstanbul'a dönerek Başakşehir karşılaşmasında yer aldı. Mücadeleye yedek soyunan Djiku, sarı lacivertli takımın 4 maçında yer almamıştı.Sarı-lacivertlilerde Rade Krunic, ligde ilk kez 11'de yer aldı.Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan maçta 11'de yer alan Rade Krunic, Samsunspor mücadelesinde ise son bölümde oyuna dahil olmuştu. Fenerbahçe'nin yeni transferi, Başakşehir karşılaşmasında ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in yokluğunda Krunic'e görev verdi.Sarı-lacivertlilerde Leonardo Bonucci, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı. Tecrübeli futbolcunun hafif sakatlık yaşadığı ve bu sebeple Başakşehir mücadelesi kadrosuna alınmadığı öğrenildi.Fenerbahçe, Başakşehir maçına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel, sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Fred ve Leonardo Bonucci'nin yanı sıra Luan Peres yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent ise teknik ekip kararıyla karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynana maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurarak tezahüratlarla takımlarına destek oldu.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti. İtalyan teknik adam mücadeleyi tribünden izledi.Fenerbahçe maça etkili başladı. Henüz 2. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Szymanski, gelişine sert vurdu ama kaleci Volkan Babacan son anda uzandı.Fenerbahçe bu pozisyondan 1 dakika sonra yine gole yaklaştı. İrfan Can'ın sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde hiç bir arkadaşı dokunamadı.Sarı lacivertli takım maça çok baskılı başladı. Üst üste ataklarla tehlike yaratan sarı lacivertli takım Volkan Babacan'ı geçmeyi başaramadı. 12. dakikada Dzeko'nun sağdan içeri çevirdiği topa Dusan Tadic gelişine vurdu. Top yandan dışarı gitti.Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçının 20. dakikasında sarı kart gördü. Başarılı oyuncu, bu kart ile Fenerbahçe'nin sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.Mücadelenin 41. dakikasında Krunic, soldan taşıdğı topu yay üzerindeki Dzeko'ya bıraktı. Onun yaptığı vuruşu kaleci volkan Babacan kurtardı.Fenerbahçe ilk yarı bir net gol fırsatından daha yararlanamadı. Dzeko'nun içeri çevirdiği topta ceza sahası içined topla buluşan Tadic, gelişine çok iyi vurdu ama top direk dibinden auta gitti.Mücadelenin 45+2. dakikasında sarı kartı bulunan Figueiredo, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 45. dakikada da sarı kartı bulunan Figueiredo, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı ancak 10 kişi kaldıktan sonra tamamen savunmaya çekilen Başakşehir savunmasını geçmekte bir hayli zorlandı.57. dakikada Tadic, soldan sol ayağıyla ceza sahasına topu gönderdi. Dzeko'nun vuruşu yine kaleci Volkan Babacan'da kaldı.İsmail Kartal maçtaki ilk değişikliği 58. dakikada yaptı. İrfan Can ve İsmail Yüksek'i kenara alan Kartal, Cengiz Ünder ile Batshuayi'yi oyuna sürdü.Başakşehir ikinci yarıda ilk tehlikeyi 61. dakikada yarattı. Soldan Lima'nın ceza sahasına gönderdiği topa Keny gelişine vurdu ama top yandan dışarı gitti.Tamamen savunmaya çekilen ve kontrataklarla pozisyon bulmaya çalışan Başakşehir, 70. dakikaya kadar istediğini yaptı ve Fenerbahçe'ye pek fazla gol pozisyonu fırsatı vermedi.Fenerbahçe etkili geldi. Batshuayi'nin ceza sahası içinde aldığı topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.Mücadelenin 75. dakikasında Edin Dzeko yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Abdulkadir Bitigen 'topa müdahale' işareti yaptı.Sarı lacivertli takım yoğun baskı sonrası penaltı kazandı. Szymanski'nin ceza sahası dışından vuruşunu Onur Ergün karşıladı. Hakem bu pozisyonda Onur'un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Penaltı pozisyonuna itiraz eden Başakşehirli futbolcu Keny, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kazandı.22. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Başakşehir ceza alanına gönderilen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Tadic, Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Szymanski kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortaya Dzeko kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan uzanarak topu kontrol etti.29. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Oosterwolde, kayarak düşünce meşin yuvarlak Piatek'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.41. dakikada Başakşehir savunmasından seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Krunic'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Dzeko'nun plase şutunda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.44. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası üzerindeki Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.45+5. dakikada Oosterwolde'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.56. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ferdi'nin soldan verdiği pasta penaltı noktasına yakın bölgede topu kontrol eden Szymanski, Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan başarılıydı.59. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Cengiz'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.90. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Mor'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Onur Ergün'ün eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.90+3. dakikada Başakşehir 9 kişi kaldı. Hakeme itiraz nedeniyle sarı kart gören Keny, 1 dakika sonra itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michy Batshuayi sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.90+7. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, sağdan ceza sahasına giren Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Stat: Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Anıl UstaRAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 33 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek (Dk. 59 Keny)Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 58 Batshuayi), Krunic, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 86 Emre Mor), DzekoGol: Dk. 90+4 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe)Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Figueiredo, Dk. 90+3 Keny (RAMS Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 20 Oosterwolde, Dk. 77 Batshuayi, Dk. 90+6 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 25 Ba, Dk. 76 Onur Ergün, Dk. 77 Dobuis, Dk. 84 Lima, Dk. 90+2 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)