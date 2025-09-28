Fenerbahçe, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başardı.
Fenerbahçe, sırasıyla Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.
