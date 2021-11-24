Felipe Melo, Palmeiras'tan kesin yolcu

Aslan'a devre arasında döneceği konuşulan Felipe Melo, Palmeiras'ta son maçlarına çıkıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Felipe Melo, Palmeiras'tan kesin yolcu
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24 Kasım 2021 13:33
Aslan'a devre arasında döneceği konuşulan Felipe Melo, Palmeiras'ta son maçlarına çıkıyor.

Brezilya basınından Gaucha ZH'nin iddiasına göre; 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Internacional tarafından sunulan iki yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

1 Ocak 2022'de serbest kalacak Melo'yla; Sao Paulo, Flamengo ve Fluminense de ilgileniyor. 

 

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