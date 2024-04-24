Federico Chiesa: 'Allegri varsa ben yokum'

Bu sezon şampiyonluğu Inter'e kaptıran Juventus'ta flaş bir ayrılık kararı alındı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Federico Chiesa, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin gelecek sezon takımın başında kalması halinde Juventus'tan ayrılacak.



Torino deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Chiesa, Juve'nin sözleşme teklifine Allegri'nin durumuna göre karar verecek.



GÖRÜŞMELER HIZLANDI



Öte yandan oyuncuyu kaybetmek istemeyen Juventus'un sözleşme uzatma görüşmelerini hızlandırdığı da belirtildi.



İtalyan oyuncunun ayrılık kararı alması halinde ise zorluk çıkarılmayacağı ifade edildi.



Bu sezon Juve'de 31 maça çıkan 26 yaşındaki hücumcu, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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