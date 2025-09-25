UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Go Ahead, FCSB'yi konuk etti.



De Adelaarshorst'ta oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.



FCSB'ye galibiyeti getiren golü 13. dakikada David Raul Miculescu kaydetti.



Bu sonuçla birlikte FCSB, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı, Go Ahead ise puanla tanışamadı.



FCSB , gelecek maç haftasında Young Boys'u konuk edecek. Go Ahead ise Panathinaikos'a konuk olacak.







