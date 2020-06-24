Fatih Terim'in yeni yardımcı Ayhan Akman

Galatasaray'da istifa eden Hasan Şaş'ın ardından Fatih Terim'in yeni yardımcısı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'in yeni yardımcı Ayhan Akman
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24 Haziran 2020 08:23
Galatasaray'da Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Albert Riera'nın geleceği konuşuluyordu. Ancak bu ismin Ayhan Akman olması kesinleşti.

Ayhan Akman yeni sezonda Levent Şahin'le birlikte Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

Öte yandan şu an Gaziantep FK'da sportif direktörlük yapan Fatih İbradı da Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.



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