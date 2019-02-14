UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Benfica'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'ini belirledi.Fatih Terim, sakatlıktan dönen Mariano'yu yedek kulübesinde bıraktı ve ilk 11'de Norveçli sağ bek Martin Linnes'e şans verdi.Forvet pozisyonunda yeni transfer Mbaye Diagne'ye şans veren Terim, orta saha ikilisi olarak Fernando ve Ndiaye, kanatlarda ise Onyekuru ve Feghouli'yi kullandı.Galatasaray'ın Benfica karşısında ilk 11'i şu şekilde;