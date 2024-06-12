Lunin, Real Madrid'e veda edebilir!

Real Madrid'de sezonun büyük bölümünde forma giyen ve birçok maça damga vuran 25 yaşındaki Ukraynalı kaleci Andriy Lunin için sıcak bir gelişme yaşandı.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Lunin, kendisine 2029 yılına dek sürecek yeni bir sözleşme teklif edilmesine rağmen Real Madrid'de kalmaya sıcak bakmıyor.



Haberde, Lunin'in teknik direktör Carlo Ancelotti ile iyi bir ilişkisi olmasına rağmen gelecek sezon fazla süre bulamayacağını düşünmesinden dolayı takımdan ayrılma ihtimalin yüksek olduğu belirtildi.



ARSENAL'DAN TEKLİF VAR



Ayrıca Ukraynalı file bekçisine Premier Lig'den Arsenal olmak üzere ismi verilmeyen iki takımın daha talip olduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Real Madrid kalesini 31 kez koruyan Lunin, kalesinde 32 gol görürken 12 maçta da gol yemedi.





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