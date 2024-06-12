Lunin, Real Madrid'e veda edebilir!

Real Madrid'in file bekçisi Andriy Lunin, gelecek sezon fazla forma şansı bulamama tehlikesi nedeniyle takımdan ayrılabilir. Öte yandan Arsenal, Ukraynalı kaleciye talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lunin, Real Madrid'e veda edebilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 15:57
Real Madrid'de sezonun büyük bölümünde forma giyen ve birçok maça damga vuran 25 yaşındaki Ukraynalı kaleci Andriy Lunin için sıcak bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Lunin, kendisine 2029 yılına dek sürecek yeni bir sözleşme teklif edilmesine rağmen Real Madrid'de kalmaya sıcak bakmıyor.

Haberde, Lunin'in teknik direktör Carlo Ancelotti ile iyi bir ilişkisi olmasına rağmen gelecek sezon fazla süre bulamayacağını düşünmesinden dolayı takımdan ayrılma ihtimalin yüksek olduğu belirtildi.

ARSENAL'DAN TEKLİF VAR

Ayrıca Ukraynalı file bekçisine Premier Lig'den Arsenal olmak üzere ismi verilmeyen iki takımın daha talip olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid kalesini 31 kez koruyan Lunin, kalesinde 32 gol görürken 12 maçta da gol yemedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery