Fenerbahçe Opet'te beklenmedik ayrılık

Bu sezon Sultanlar Ligi'ni ve AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe Opet'te beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.



Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada başantrenör Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını açıkladı.



İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o açıklama:



"Teşekkürler Stefano Lavarini



2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır.



Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini'ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."





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