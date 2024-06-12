Fenerbahçe sandık sonuçlarını açıkladı!

Fenerbahçe, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık seçiminin sandık sandık sonuçlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe sandık sonuçlarını açıkladı!
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12 Haziran 2024 16:02
Fenerbahçe, geride kalan başkanlık seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, sandık sandık seçim sonuçlarını açıkladı ve Ali Koç'un tüm sandıklarda kazandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçilmişti. Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım, 10 bin 483 oy almıştı.

Fenerbahçe'nin açıkladığı tablo şu şekilde:




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