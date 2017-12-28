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Fatih Terim'in eski yardımcısından çarpıcı sözler!

Bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve olaylı bir şekilde sarı kırmızılı kulüpten ayrılan Duygu Erdoğan, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fatih Terim'in eski yardımcısından çarpıcı sözler!
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28 Aralık 2017 17:17
2013 yılında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcılarından olan ve attığı tweetler nedeniyle işine son verilen Duygu Erdoğan, Alman basınına röportaj verdi.

Almanya 4. Lig takımlarından Rot-Weiss Oberhausen'da çalışan 29 yaşındaki antrenör, Galatasaray'daki günleri hakkında ''Çok güzel zamanlardı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başarmıştık. Wesley Sneijder ve Didier Drogba gibi futbolcularla çalışma fırsatı yakalamıştım'' dedi.

''ALMANYA 4. LİG VE SÜPER LİG PEK FARKLI DEĞİL''

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir dönem Elazığspor'da da çalışan Duygu Erdoğan, ''Uluslararası bir tecrübe yaşamak istedim. Ayrıca yeni bir dil ve Alman futbolunu daha yakından tanımak istedim. Almanya 4. Ligi, Türkiye Süper Ligi'nden pek de uzak değil. Burada da büyük kulüpler görebiliyorsunuz'' sözlerini kullandı.

Almanya'da geçirdiği günler hakkında konuşan Erdoğan, ''Almanca çok zor bir dil ama Almanya, futbol için harika bir yer. Burada yaptığımız her işte bir ciddiyet var. Antrenmanlarda hep ciddiyiz'' şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE TWEETLERİ, İŞİNDEN ETMİŞTİ

Duygu Erdoğan, Galatasaray'da çalıştığı dönemde Twitter adresinden ''Engin Baytar'da spor ahlakı sıfır'', ''Bugün günlerden Fenerbahçe'' ve ''Emre Belözoğlu benim canımın içi'' gibi tweetler atmış ve görevine son verilmişti.



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