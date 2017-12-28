2013 yılındateknik direktörü Fatih Terim'in yardımcılarından olan ve attığı tweetler nedeniyle işine son verilen, Alman basınına röportaj verdi.Almanya 4. Lig takımlarından Rot-Weiss Oberhausen'da çalışan 29 yaşındaki antrenör, Galatasaray'daki günleri hakkında ''Wesley Sneijder ve Didier Drogba gibi futbolcularla çalışma fırsatı yakalamıştım'' dedi.Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir dönem Elazığspor'da da çalışan Duygu Erdoğan, ''Uluslararası bir tecrübe yaşamak istedim. Ayrıca yeni bir dil ve Alman futbolunu daha yakından tanımak istedim. Almanya 4. Ligi, Türkiye Süper Ligi'nden pek de uzak değil. Burada da büyük kulüpler görebiliyorsunuz'' sözlerini kullandı.Almanya'da geçirdiği günler hakkında konuşan Erdoğan, ''Almanca çok zor bir dil ama Almanya, futbol için harika bir yer. Burada yaptığımız her işte bir ciddiyet var. Antrenmanlarda hep ciddiyiz'' şeklinde konuştu.Duygu Erdoğan, Galatasaray'da çalıştığı dönemde Twitter adresinden ''Engin Baytar'da spor ahlakı sıfır'', ''Bugün günlerden Fenerbahçe'' ve ''Emre Belözoğlu benim canımın içi'' gibi tweetler atmış ve görevine son verilmişti.