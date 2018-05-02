"FENERBAHÇE GİBİ OLMAYALIM"

GALATASARAY'DAN ÇILGIN PERFORMANS!

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bitime 3 hafta kala işi sıkı tutuyor.Zirvedeki yerini koruyan öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Terim, tüm takıma Fenerbahçe örneğini veriyor.Ezeli rakiplerinin daha önce iki kez son haftada şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan İmparator, "" ifadelerini kullandı.Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Bitime 3 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, bu sezon iç saha performansıyla rakiplerine fark attı..Beşiktaş ile birlikte taraftarı önünde yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, en fazla puan toplayan takım oldu.15 galibiyet, 1 beraberlikle 46 puan toplayan Aslan'ı, 39 puanla Beşiktaş, 38'le Başakşehir takip ediyor.