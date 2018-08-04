Fatih Terim'den transfer sözleri: 'Gerçek hayat öyle değil'

Teknik Direktörüile oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesinde transferle ilgili konuştu ve UEFA'nın kısıtlamaları nedeniyle zorlandıklarını ifade etti.Takımın durumunu değerlendiren Terim, "Başlama noktasında Dünya Kupası'nda olan arkadaşlarımız yoktu, geçen sezon Şubat ayından bu yana sakat olan Eren var, santrafor. Tolga Ciğerci zaten 3-4 aydır sakat. Bunun üzerine bir de UEFA'nın cezası gelince elimiz kolumuz bağlandı. Ben de okuyorum, o isteniyor, bu isteniyor ama böyle bir durum yok. Eksik başladık zaten, kadro derinliğinde de sorunlar var. Eğrisi ile doğrusu ile bir hazırlık kampı geçirdik. Daha fazla önem vermemiz gereken fizik konusuydu, daha iyi bir duruma geldiğimizi düşünüyorum. Bazı genç arkadaşlarımız da bizimle beraber devam edecek. Hazırlık maçlarında sonuçlar daha iyi olabilirdi ama bizim için daha önemli şeyler vardı" dedi.Transfer için deneyimli hoca, "31 Ağustos'a kadar olan dönem birçok şeye gebe, transfer için her şey olabilir. Başkan, yönetim kurulumuz, ben ve 5 arkadaşımız, scout ekibimiz aylardır çalışıyoruz. İmkanımıza göre ince eleyip sık dokuyarak transfer çalışmalarını yapıyoruz. Galatasaray taraftarı ümitsizliğe kapılmasın. Galatasaray'ın bugününü de yarınını da düşünmek zorundayız ama böyle gider mi bilmiyorum, herkes anormal fedakarlıklar yapıyor. Her Galatasaray taraftarı takviye istiyor, gönül de öyle istiyor ama gerçek hayat öyle değil. Birçok sorun var, hepsini çözmeye çalışıyoruz. Bundan sonra ne yapacağımıza bakacağız, geriye bakmıyoruz. Bizim gibi kulüpler hadi küçülelim diye küçülemez, aksine daha da genişlemek için formüller bulmak zorundadır. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var, gece gündüz çalışıyoruz, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.