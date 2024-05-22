Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı
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22 Mayıs 2024 13:05
Son güncelleme 22 Mayıs 2024 13:06
Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

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