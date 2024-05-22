Galatasaray'dan Arda Turan'ın yanına gidiyor

Süper Lig'de son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğu son haftaya bıraktı.
Sarı-kırmızılılara son hafta Konyaspor deplasmanında alacağı beraberlik şampiyonluğa yetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına da son sürat devam ediliyor.
Kiralık verilen oyuncuları dönecek olan sarı-kırmızılılar, gidecek ve kalacak isimler üzerinde çalışıyor.
EYÜPSPOR'DAN YUSUF DEMİR HAMLESİ!
Sezon başında Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sezon sonu sarı-kırmızılılara geri dönmesi beklenen Yusuf Demir için Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla süre alamayan ve yaz aylarında Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, İsviçre'de de aradığını bulamadı.
Beklentileri karşılayamayan genç oyuncu için Basel'in herhangi bir hamlede bulunmayacağı ve sezon sonu Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.
TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan ve kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir'e Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, talip oldu.
İddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, 20 yaşındaki oyuncunun transferini sezon sonu bitirmeyi hedefliyor.
Yusuf Demir, bu sezon Basel formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 727 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.
Sarı-kırmızılılara son hafta Konyaspor deplasmanında alacağı beraberlik şampiyonluğa yetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına da son sürat devam ediliyor.
Kiralık verilen oyuncuları dönecek olan sarı-kırmızılılar, gidecek ve kalacak isimler üzerinde çalışıyor.
EYÜPSPOR'DAN YUSUF DEMİR HAMLESİ!
Sezon başında Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sezon sonu sarı-kırmızılılara geri dönmesi beklenen Yusuf Demir için Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla süre alamayan ve yaz aylarında Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, İsviçre'de de aradığını bulamadı.
Beklentileri karşılayamayan genç oyuncu için Basel'in herhangi bir hamlede bulunmayacağı ve sezon sonu Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.
TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan ve kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir'e Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, talip oldu.
İddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, 20 yaşındaki oyuncunun transferini sezon sonu bitirmeyi hedefliyor.
Yusuf Demir, bu sezon Basel formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 727 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.