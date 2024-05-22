Fenerbahçe Beko ikinci şampiyonluk için parkede

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu THY Euroleague'de 5 yıl sonra ikinci kupasını kazanmak için Dörtlü Final'de boy gösterecek.



Berlin'deki Uber Arena'da 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için bugün Almanya'ya giden Fenerbahçe Beko, daha önce 5 kez bu platformda sahne almıştı.



Sarı-lacivertliler 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da üst üste beş kez Dörtlü Final'de mücadele etme başarısı gösterirken, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.



- Tarihe geçerek Dörtlü Final'e yükseldi



Normal sezon maçlarının ardından Fransa'nın Monaco ekibiyle play-off serisinde karşılaşan Fenerbahçe Beko, ilk iki maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.



İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, iç sahadaki dördüncü maçı 65-62 kaybetti.



Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.



- Fenerbahçe Beko, Jasikevicius etkisiyle 6. sıraya yükseldi



Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis önderliğinde başlayan sarı-lacivetliler, THY Euroleague'de çıktığı 13 maçta 7 yenilgi alırken 13. sıraya geriledi.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet ve Anadolu Efes yenilgilerinin yanı sıra, THY Avrupa Ligi'nde de Baskonia ve Barcelona'ya kaybedilirken, üst üste 4 yenilginin ardından Itoudis'le yollar ayrıldı.



Jasikevicius'un göreve gelmesiyle birlikte Litvanyalı başantrenörle Avrupa'da çıktığı 21 maçın 14'ünü kazanan ve yüzde 66'lık galibiyet yüzdesine ulaşan Fenerbahçe Beko, normal sezonu da ilk 6 sıra içinde tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.



- Anadolu Efes'i geride bıraktı



Fenerbahçe Beko, 5 yıl aradan sonra 6. kez Dörtlü Final'de oynama hakkı kazanırken, bu anlamda Anadolu Efes'i de geride bırakmayı başardı.



Lacivert-beyazlı takım 2000, 2001, 2019, 2021, ve 2022 yıllarında beş kez Dörtlü Final oynayıp 2021 ve 2022 yıllarında kupayı müzesine götürdü.



Sarı-lacivertliler, 6. kez Dörtlü Final'e kalarak rakibini bu anlamda geride bıraktı.



- Fenerbahçe Beko'nun ikinci Berlin macerası



Fenerbahçe Beko, 6. kez mücadele edeceği Dörtlü Final'de ikinci kez Almanya'nın başkenti Berlin'de boy gösterecek.



Sarı-lacivertli takım 2016 yılında Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk maçında Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup ederek finale yükseldi.



Finalde Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle karşılaşan ve normal süresi 83-83 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda rakibine 101-96 mağlup olarak ikinci olmuştu.



Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra boy göstereceği Berlin'de şampiyonluğu hedefliyor.





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