Jose Mourinho için Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Jose Mourinho'nun Mbaye Diagne'nin forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho için Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber
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22 Mayıs 2024 14:21
Son güncelleme 22 Mayıs 2024 14:34
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oluyor.

Sportitalia; Jose Mourinho'nun Türkiye'de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyurdu.

ARABİSTAN ÇOK YAKIN

İtalyan basınındaki haberde, Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Suudi Pro Ligi'ne bu sezon çıkan ve gelecek sezon için önemli bir transfer bütçesi ayırdığı belirtilen Al-Qadsiah'ın görüşmelerde sona yaklaştığı ifade edildi.

MBAYE DIAGNE'NİN TAKIMI

Arabistan'a iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Qadsiah'ta Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne de forma giyiyor. Senegalli yıldız, Suudi ekibinde bu sezon 31 maçta forma giydi ve 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi devleri çalıştıran Mourinho, son olarak Roma'da görev yaptı.

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