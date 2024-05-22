Jose Mourinho için Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oluyor.
Sportitalia; Jose Mourinho'nun Türkiye'de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyurdu.
ARABİSTAN ÇOK YAKIN
İtalyan basınındaki haberde, Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğu belirtildi.
Suudi Pro Ligi'ne bu sezon çıkan ve gelecek sezon için önemli bir transfer bütçesi ayırdığı belirtilen Al-Qadsiah'ın görüşmelerde sona yaklaştığı ifade edildi.
MBAYE DIAGNE'NİN TAKIMI
Arabistan'a iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Qadsiah'ta Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne de forma giyiyor. Senegalli yıldız, Suudi ekibinde bu sezon 31 maçta forma giydi ve 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Daha önce Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi devleri çalıştıran Mourinho, son olarak Roma'da görev yaptı.
Sportitalia; Jose Mourinho'nun Türkiye'de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyurdu.
ARABİSTAN ÇOK YAKIN
İtalyan basınındaki haberde, Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğu belirtildi.
Suudi Pro Ligi'ne bu sezon çıkan ve gelecek sezon için önemli bir transfer bütçesi ayırdığı belirtilen Al-Qadsiah'ın görüşmelerde sona yaklaştığı ifade edildi.
MBAYE DIAGNE'NİN TAKIMI
Arabistan'a iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Qadsiah'ta Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne de forma giyiyor. Senegalli yıldız, Suudi ekibinde bu sezon 31 maçta forma giydi ve 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Daha önce Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi devleri çalıştıran Mourinho, son olarak Roma'da görev yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU