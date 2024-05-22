Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, sürpriz bir ayrılık daha belli oldu.
Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı.
SOSYAL MEDYA'DAN VEDA ETTİ
İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz ekibine veda etti.
Balotelli, üzdün bir emojiyle uçaktan paylaşım yaptı.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Başarılı futbolcu, bu sezon Adana Demir'de 16 maça çıktı ve 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.
İşte o veda paylaşımı
Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı.
SOSYAL MEDYA'DAN VEDA ETTİ
İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz ekibine veda etti.
Balotelli, üzdün bir emojiyle uçaktan paylaşım yaptı.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Başarılı futbolcu, bu sezon Adana Demir'de 16 maça çıktı ve 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.
İşte o veda paylaşımı
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