Göztepe'de rota Sambacılar

Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek Göztepe dış transferde rotayı Brezilyalı futbolculara çevirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de rota Sambacılar
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22 Mayıs 2024 12:56
Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'da forma giyen sol bek Djalma Filho Silva ile prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, şimdi de Çin'in Shenzen City ekibinden sol kanat Thiago Andrade'ye talip oldu.

23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçen Göz-Göz, ilk temasları gerçekleştirdi.

Scout ekibinin izleyip alınabilir raporu verdiği Andrade için teknik direktör Stanimir Stoilov'un da olumlu görüşte bulunduğu kaydedildi.

Futbola ülkesi Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Andrade, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York City forması da giydi.

Ardından tekrar ülkesine dönen Andrade, Atletico Paranaense'de oynadı ve Göztepe'den top koşturan Romulo ile takım arkadaşı oldu. Son olarak Shenzen'e transfer olan oyuncu Çin'de 13 maça çıkıp 1 gol attı.

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