LA Clippers koçu Tyronn Lue'nun, Clippers ile uzatma görüşmelerinde herhangi bir ilerleme kaydedilmediği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Clippers'ın Lue'nun sözleşmesini uzatma isteğine rağmen, buna ilişkin görüşmelerin durduğunu söyledi.



Clippers'ın playofflardan erken ayrılmasının ardından, Lue'nun takımla geleceği hakkındaki tartışmalarda henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Lue takıma liderlik etmeye devam etme arzusunu dile getirmişti.



Ancak Charania, yaz döneminin başlamasıyla birlikte Lue ile Clippers yönetimi arasındaki görüşmelerde önemli bir hareket yaşanmadığını kaydetti:



"Clippers onun sözleşmesini uzatmak istiyor ancak bildiğim kadarıyla şu anda bu görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmiş değil."



Lue'nun rehberliğinde Clippers, Batı Konferansı'ndaki şampiyonluk adaylarından biri olarak ortaya çıkmıştı.



Eski oyuncusu LeBron James'in tercih ettiği başantrenör olduğu söylenen Lue, Los Angeles Lakers'ın boştaki koç pozisyonunun adayları arasındaydı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU