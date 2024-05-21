Haber Tarihi: 21 Mayıs 2024 12:31 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 12:31

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 2024

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı tarihi için araştırmalar başladı. 2024 yılı sınav takvimine göre, yılın üçüncü ÖGG sınavı haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman yapılacak?

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 2024
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Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2024 yılı sınav takvimi ile birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek bütün Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavlarının tarihleri duyurulmuştu. Yılın ilk iki ÖGG sınavı şubat ve nisan ayların gerçekleştirilmişti.

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı ise 29 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak.

SINAVIN UYGULANMASI HAKKINDA

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
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