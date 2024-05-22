Milli kürekçiler, olimpiyat elemelerinde yarıştı

Milli kürekçiler, İsviçre'de düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarında yarıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçiler, olimpiyat elemelerinde yarıştı
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22 Mayıs 2024 12:32
Milli kürekçiler, İsviçre'de düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarında mücadele etti.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Luzern kentinde yapılan organizasyonda kadınlar tek çiftede (W1x) Türkiye'yi temsil eden Elis Özbay, yarışları B Final 5'incisi olarak tamamladı. Elis Özbay, genel klasmanda ise 11. sırada yer aldı.

Erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde yarışan Cevdet Ege Mutlu, C Final'de 2'nci, genel klasmanda 14. oldu.

Organizasyona erkekler iki tek (M2-) kategorisinde katılan Yusuf Ziya Ateş-Enes Biber ikilisi ise yarı finalde turnuvaya veda etti.

Para kürek karışık iki çifte kategorisinde mücadele eden Yiğit Doğukan Bozkurt ile Nurşen Şen de final hakkı elde edemedi.

Kota kazanan ülke takımları, 9 Haziran'a kadar Paris 2024'e katılım sağlayacakları kategorileri seçecek. Türkiye Kürek Milli Takımı'nın elde ettiği genel sıralamadaki yere bağlı olarak kota kazanıp kazanamadığı da bu seçim sonrası belli olacak.

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