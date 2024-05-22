Altay'da teknik ekip beklemede

Altay'da sözleşmesi biten Teknik Direktör Cüneyt Biçer beklemede.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da teknik ekip beklemede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2024 12:53
TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da gözler 29 Mayıs'ta yönetime şirketleşme yetkisi verilmesi için yapılacak genel kurula çevrilirken, siyah-beyazlılarda teknik heyetin kaderi de belirsiz durumda.

İzmir temsilcisinde bu sezon 1'inci Lig'de 5'inci teknik adam olarak şubat ayında göreve başlayan Cüneyt Biçer ve ekibinin sözleşmeleri sona erdi. Tecrübeli teknik adam ve yardımcılarının durumu kongre sonrası yaşanacak gelişmelere göre netlik kazanacak.

Altay'da kulüp üyelerinin büyük çoğunluğunun kongrede şirketleşmeye onay vermesi halinde camia önderleri yatırımcı arayışlarını hızlandıracak.

Kriterlere uygun yatırımcı bulunması halinde yeni sezon öncesi teknik ekibin belirlenmesi, transfer yasağının kaldırılması gibi konularda kulübün yeni sahibi ya da sahipleri karar verecek. Toplam borcu 670 milyon TL olan kulübe yatırımcı bulunamazsa mevcut yönetim tüm konularda söz sahibi olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery