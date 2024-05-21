Arda Güler'den Toni Kroos'a veda paylaşımı

Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos flaş bir kararla sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.



Milli oyuncumuz Arda Güler sosyal medya hesabından yıldız futbolcu için bir veda paylaşımında bulundu.



Birlikte oynayabildikleri için çok şanslı olduğunu söyleyen Arda Güler şu paylaşımda bulundu:



"Seni tanımak, senden öğrenmek paha biçilemezdi Toni abi. Bir futbol efsanesi ile aynı sahayı paylaşma şansı yakaladığım için minnettarım."



Toni Kroos ile birlikte adını altın harflerle tarihe yazdıran Luka Modric ise şu sözlerle yıldız isme veda etti:



" Sevgili Toni, Kelimeleri yazmakta zorlanıyorum. Futbol dünyası efsane futbolcunun vedası için üzgün ve itiraf etmeliyim ki ben de üzgünüm. Seninle oynamaktan çok keyif aldım. Real Madrid'in orta sahasını seninle paylaşmak benim için bir onurdu. Seni eşsiz ve özel bir oyuncu yapan niteliklerin var ve artık bir Toni Kroos daha olmayacak."





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