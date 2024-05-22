Okan Buruk derbinin faturasını kesti, yıldızlar kulübeye

Galatasaray'da derbinin olumsuz izleri siliniyor. Cim-Bom'da tek konsantrasyonun şampiyonluk olurken, Özbek, yakın çevresine, "Başkanlık umurumda değil. Yeter ki şampiyon olalım" dedi.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk ise takımla toplantı yaparak, "Derbide bize yakışmayan bir oyun ve sonuç aldık ama şampiyonluk için ipler elimizde. Biz finallerin takımıyız. Galatasaray taraftarı sizden şampiyonluk bekliyor. Sonuna kadar hak ettik ve mutlu sonla bitirelim" dedi. Takım kaptanları Muslera, Kerem ve Icardi'nin de arkadaşlarıyla toplantılar gerçekleştireceği öğrenildi
BARIŞ ALPER KENARA
Fenerbahçe derbisinden önce takıma 2 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu kez işi sıkı tutarak, sarı-kırmızılıları bir gün dinlendirdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, derbi karşılaşmasındaki 11'ini değiştiriyor.
Buruk, Fenerbahçe karşısında istenen performansı sergilemeyen Köhn ve Sanchez'in kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Buruk'un, Sanchez'in yerinde Abdülkerim'e döneceği belirtildi. Köhn'ün yerinde ise Barış Alper'in çekilip, Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de maça başlamasının planlandığı bildirildi.
Öte yandan cezası sebebiyle oynayamayacak olan Hakim Ziyech'in yerine ise Zaha'nın forma giymesi bekleniyor.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk ise takımla toplantı yaparak, "Derbide bize yakışmayan bir oyun ve sonuç aldık ama şampiyonluk için ipler elimizde. Biz finallerin takımıyız. Galatasaray taraftarı sizden şampiyonluk bekliyor. Sonuna kadar hak ettik ve mutlu sonla bitirelim" dedi. Takım kaptanları Muslera, Kerem ve Icardi'nin de arkadaşlarıyla toplantılar gerçekleştireceği öğrenildi
BARIŞ ALPER KENARA
Fenerbahçe derbisinden önce takıma 2 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu kez işi sıkı tutarak, sarı-kırmızılıları bir gün dinlendirdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, derbi karşılaşmasındaki 11'ini değiştiriyor.
Buruk, Fenerbahçe karşısında istenen performansı sergilemeyen Köhn ve Sanchez'in kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Buruk'un, Sanchez'in yerinde Abdülkerim'e döneceği belirtildi. Köhn'ün yerinde ise Barış Alper'in çekilip, Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de maça başlamasının planlandığı bildirildi.
Öte yandan cezası sebebiyle oynayamayacak olan Hakim Ziyech'in yerine ise Zaha'nın forma giymesi bekleniyor.
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