21 Mayıs: Salı günü okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

21 Mayıs resmi tatil mi? 21 Mayıs hangi güne denk geliyor? Gençlik ve Spor Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak. 21 Mayıs'ın ise tail olup olmayacağı araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

21 Mayıs Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusundaki beklentileri değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir tatil kararı olmadığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, Türkiye genelindeki okulların normal ders programına devam edeceğini açıkladılar. Bu karar, ülke genelinde tüm illeri kapsıyor. Öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edeceği belirtilirken, herhangi bir ilde okulların tatil edilmeyeceği bildirildi.