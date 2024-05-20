Haber Tarihi: 20 Mayıs 2024 17:52 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 17:52

21 Mayıs: Salı günü okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

21 Mayıs Salı günü okullar tatil mi? Bugün kutlanan 19 mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılacaklar ve ailesiyle birlikte hafta sonu tatilini uzatacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, ilkokul ,ortaokul ve liseler 21 Mayıs Salı günü açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili ayrıntılar...

21 Mayıs: Salı günü okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?
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21 Mayıs resmi tatil mi? 21 Mayıs hangi güne denk geliyor? Gençlik ve Spor Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak. 21 Mayıs'ın ise tail olup olmayacağı araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

21 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI?

21 Mayıs Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusundaki beklentileri değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir tatil kararı olmadığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, Türkiye genelindeki okulların normal ders programına devam edeceğini açıkladılar. Bu karar, ülke genelinde tüm illeri kapsıyor. Öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edeceği belirtilirken, herhangi bir ilde okulların tatil edilmeyeceği bildirildi.
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