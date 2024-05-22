İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek'in son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. EURO 2024'e yetişmek için çaba gösteren 25 yaşındaki yıldızdan sevindirici haber geldi.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!
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22 Mayıs 2024 12:31
Fenerbahçe'de geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan İsmail Yüksek, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlanan yıldız futbolcu, oyuna devam edememişti.

MÜJDELİ HABER

13. dakikada sakatlanan İsmail Yüksek, saha içerisinde kendini yere bırakarak sedyeyle oyundan çıktı. EURO 2024'e yetişmek için tedavi programı uygulanan 25 yaşındaki futbolcudan müjdeli haber geldi.

KOŞULARA BAŞLADI

Ayak bileği bağı kopan 25 yaşındaki orta saha, düz koşulara başladı. İsmail, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

En az 20 güne daha ihtiyaç duyan başarılı futbolcunun koşulara başlaması milli takım için de sevindirici bir haber oldu. İsmail'in EURO 2024 için durumu yakından takip edilecek. 

 
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