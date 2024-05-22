Brunson, Knicks'le kontratını 156 milyon dolara uzatmaya açık

New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ın, takımla kontratını dört yıllığı 156 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmaya açık olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brunson, Knicks'le kontratını 156 milyon dolara uzatmaya açık
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22 Mayıs 2024 12:15
New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ın, takımla kontratını dört yıllığı 156 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmaya açık olduğu bildirildi.

Newsday'den Steve Popper, Knicks'in bu yaz Brunson'a kontratını dört yıllığı 156 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmayı teklif edebileceğini ve Knicks yıldızının bunu imzalamasının beklendiğinini bildirdi.

Bu uzatma kontratıyla Brunson, mevcut sözleşmesindeki dördüncü sezonu iptal ederek kendisini önümüzdeki beş sezon boyunca Knicks'e bağlayabilecek.

Brunson alternatif olarak bir yaz daha bekleyebilir ve 2025 yazında beş yıllığı 270 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi de imzalayabilir.

Knicks, Brunson'a 2022 yazında dört yıllığı 107 milyon dolarlık bir kontrat vermişti.

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